Lazio, fondi per i Comuni in vista del Giubileo 2025

Interventi per gli impianti, i consumi energetici e l’abbattimento delle barriere

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale ha approvato le modalità di finanziamento per gli interventi dei Comuni del Lazio in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025: un unico contributo fino a 125mila euro per l’ente locale proponente, volto a sostenere le progettualità riguardanti la riqualificazione, l’adeguamento degli impianti tecnologici, il contenimento dei consumi energetici e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In attuazione della legge regionale di Stabilità 2024, approvata nel dicembre scorso dal Consiglio regionale del Lazio, la misura ha una dotazione finanziaria di 750mila euro e non possono aderirvi sia Roma Capitale sia quei Comuni beneficianti di altri fondi e interventi già programmati.

Saranno finanziate le proposte avanzate dai Comuni che coinvolgano le istituzioni pubbliche e private, tra cui le parrocchie, le diocesi, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, insieme con le associazioni.

Le attività funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 dovranno essere realizzate entro il prossimo 31 dicembre e potranno riguardare anche il miglioramento dell’offerta dei servizi ai pellegrini sia nell’accoglienza sia nella fruizione dei luoghi di culto, anche attraverso campagne di comunicazione rivolte a implementare l’offerta turistico – religiosa e a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale.