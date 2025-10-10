Lazio, fondi per abbattere liste attesa Dopo di Noi e Case famiglia

Maselli: Oltre 23 milioni dalla Giunta regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’Assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona, Massimiliano Maselli, ha finanziato con 23,6 milioni di euro l’abbattimento delle liste d’attesa riguardanti il Dopo di Noi e le Case famiglia che assistono persone con disabilità.

L’Assessore Massimiliano Maselli ha dichiarato: