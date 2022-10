Lazio, dopo Frankfurter Buchmesse appuntamento a ‘Più libri più liberi’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è chiusa la Frankfurter Buchmesse, la Fiera internazionale del libro più grande d’Europa che ha visto la partecipazione di oltre 4mila espositori da 95 Paesi e più di 2mila eventi.

La Regione Lazio ha partecipato all’interno del Padiglione Italia, organizzato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane con la collaborazione dell’Associazione Italiana Editori (AIE) – con una collettiva di 19 case editrici e uno spazio dedicato con 7 tavoli a rotazione per svolgere i B2B.

Soddisfazione è stata espressa dal Vice Presidente della Regione Lazio Daniele Leodori e dall’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione, Paolo Orneli, presenti alla kermesse.

Hanno dichiarato Leodori e Orneli:

Con il sostegno regionale e grazie alla Buchmesse, gli editori laziali hanno avuto la possibilità di affacciarsi a una vetrina internazionale.

L’auspicio è che il settore dell’imprenditoria editoriale possa continuare a registrare i dati positivi raggiunti finora, grazie a un piano strategico di investimenti e soprattutto allo straordinario lavoro di tanti editori: un impegno che, come Regione Lazio, abbiamo sempre apprezzato e sostenuto in questi anni, consapevoli dell’importanza e del grande potenziale che il comparto rappresenta per il nostro territorio.

L’appuntamento adesso è a dicembre, a Roma, per ‘Più libri più liberi’.