Lazio, Di Berardino: pronto intervento consegna 5 mln mascherine scuole

A meno di 72 h dall’apertura del nuovo anno scolastico abbiamo ricevuto numerose segnalazioni sulla mancanza in molti Istituti scolastici delle protezioni individuali, a partire dalle mascherine.

La Regione Lazio dopo essere intervenuta sul fronte della scuola in numerosi ambiti come la sanità, il trasporto pubblico e con un proprio bando per la ricerca di spazi adeguati per garantire la protezione individuale, adesso interviene per la consegna delle mascherine per tutte le ragazze e i ragazzi e per il personale scolastico per la prima settimana di avvio delle lezioni a scuola.

La fornitura prevista è di 5 milioni di mascherine per la prima settimana.

Fin da oggi la Protezione civile regionale consegnerà le mascherine in scuole polo individuate su tutto il territorio regionale.

La distribuzione inizierà oggi a Latina, Viterbo e Rieti per continuare domani con Roma e Frosinone.

Come Regione Lazio confidiamo che le consegne di mascherine alle scuole da parte del Commissario Arcuri possano avvenire nei prossimi giorni in modo da garantire la continuità in tema di protezione individuale degli studenti.

Quello messo in atto dalla Regione è un pronto intervento con l’obiettivo di garantire alle famiglie, agli alunni e a tutto il personale scolastico che la scuola riaprirà il 14 settembre in sicurezza.