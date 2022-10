Lazio, D’Amato: Adeguare stipendi personale sanitario al resto d’Europa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Concordo con le parole espresse dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, il più grande livello europeo, sull’esigenza di adeguare gli stipendi del personale sanitario al resto d’Europa.

È scandaloso che siamo tra gli ultimi Paesi europei per quanto riguarda i livelli retributivi, mantenendo, peraltro, un impianto di numero chiuso per l’accesso alla Facoltà di Medicina, che non ha più ragione di esistere.

Questo tema va posto al centro dell’agenda del nuovo Parlamento e del nuovo Governo.

È giunta l’ora di valutare concretamente l’utilizzo dei fondi del MES, per rafforzare il Servizio sanitario nazionale costantemente sottofinanziato nell’ultimo decennio.