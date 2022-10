Lazio, Corrado: ‘Oltre due milioni per la sicurezza nei nostri Comuni’

‘Con questa delibera proseguiamo nell’azione di rafforzamento, prevenzione e contrasto alle forme di illegalità e criminalità’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado, uno stanziamento di oltre due milioni di euro per la sicurezza urbana.

Di questi, 1,3 milioni di euro verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria di cui all’avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni e riqualificazione delle aree degradate; 700mila euro per la riqualificazione e il recupero di locali sottratti alla criminalità organizzata e 50mila euro saranno destinati al patto per la sicurezza nel Reatino.

Dichiara Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Semplificazione Amministrativa: