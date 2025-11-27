Lazio, contributi a familiari dei caduti in servizio Forze dell’ordine

Regimenti: ‘Onorare la loro memoria non è solo un atto di riconoscenza, è un dovere morale’

La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore al Personale, alla Polizia Locale, alla Sicurezza urbana, agli Enti locali e all’Università Luisa Regimenti, ha approvato una delibera in attuazione della legge regionale 10 del 2020, di concerto con la presidenza del Consiglio regionale, con cui vengono destinate 30mila euro alle associazioni delle forze di polizie accreditate per le attività a sostegno degli orfani e dei congiunti del personale deceduto in servizio.

Nello specifico, 7mila e 500 euro sono destinati come contributo al Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato; 7mila e 500 euro quale contributo a favore dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri; 7mila e 500 di euro a favore del Fondo di assistenza per i Finanzieri; 7mila e 500 di euro quale contributo per l’Ente di Assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria.

