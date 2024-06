Lazio, Berni: Stanziamento 9,5 mln fondamentale per sviluppo Rieti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Infatti, grazie all’investimento complessivo di 32,5milioni di euro, di cui 9,5 milioni destinati a Rieti, la nostra comunità potrà contare su importanti risorse per la realizzazione di cinque progetti fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio.

Lo ha dichiarato il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Eleonora Berni.

Il Consigliere di Fratelli d’Italia ha spiegato:

Parliamo di risorse che contribuiranno a rafforzare il tessuto economico e sociale di Rieti e provincia, migliorando le infrastrutture e i servizi per i cittadini.

Per questo, ringrazio il Presidente Francesco Rocca, la Vicepresidente Roberta Angelilli, e l’Assessore Giancarlo Righini per il lavoro svolto e la visione strategica per i territori, che permetterà a Rieti, e non solo, di beneficiare di interventi mirati che risponderanno alle esigenze specifiche della comunità.

Sono convinta che questo stanziamento rappresenti un passo fondamentale per il rilancio del territorio.

Il nostro lavoro continua con dedizione, per dare delle risposte che la nostra provincia aspetta da molti anni.