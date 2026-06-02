Lazio, Bando per strade, scuole, piazze e infrastrutture dei Comuni

A disposizione oltre 27 milioni di euro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio apre ufficialmente il nuovo bando per il finanziamento di opere pubbliche strategiche nel triennio 2026/2028, mettendo a disposizione risorse complessive pari a oltre 27 milioni di euro a fondo perduto per interventi dedicati alla sicurezza, alla rigenerazione urbana, alla mobilità e al miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali.

L’avviso è rivolto alle amministrazioni comunali del Lazio – con esclusione di Roma Capitale e dei Municipi, di Viterbo, Frosinone, Latina e di Rieti – e rappresenta un’importante opportunità per realizzare interventi attesi dalle comunità e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’Assessore al Bilancio e alla Programmazione economica della Regione Lazio, Giancarlo Righini dichiara:

Con questo bando continuiamo a investire concretamente sul territorio, sostenendo la realizzazione di opere in grado di rispondere alle esigenze delle comunità locali. Strade più sicure, scuole più efficienti, piazze riqualificate e infrastrutture moderne significano servizi migliori, maggiore sicurezza e nuove opportunità di sviluppo per i nostri territori.

Ogni amministrazione potrà presentare una sola domanda di finanziamento. Il contributo varia da un minimo di 50mila euro fino a un massimo di 500mila euro per ciascun intervento.

Il bando finanzia due macro-ambiti di intervento: ‘Infrastrutture pubbliche e sociali’ e ‘Viabilità e mobilità’.

Potranno essere sostenuti interventi relativi alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade, alla realizzazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili, alla riqualificazione di piazze e spazi pubblici, nonché opere riguardanti edifici scolastici, impianti sportivi, strutture culturali e sociali.

Particolare attenzione è stata riservata ai centri di minori dimensioni: il 60 per cento delle risorse sarà infatti destinato ai territori con popolazione inferiore a 5mila abitanti, mentre il restante 40 per cento sarà riservato ai comuni con popolazione superiore a tale soglia.

Giancarlo Righini prosegue:

Abbiamo voluto costruire una misura capace di sostenere soprattutto le realtà che dispongono di minori risorse finanziarie e tecniche, perché crediamo che la crescita del Lazio passi anche attraverso il rafforzamento delle aree interne e dei piccoli centri. L’obiettivo è favorire la realizzazione di opere immediatamente cantierabili e generare benefici concreti per i cittadini.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale dedicata a partire dal 10 giugno 2026 e fino al 27 luglio 2026.

Tutte le informazioni relative all’avviso pubblico, ai criteri di valutazione e alle modalità di presentazione delle domande saranno disponibili sul portale istituzionale della Regione Lazio.