Lazio, bando Ossigeno. Palazzo: ‘Coinvolgiamo anche CONI e CIP’

Riparte la raccolta di proposte per la piantumazione di alberi del progetto Ossigeno, questa volta con il coinvolgimento esteso anche al mondo sportivo.

La Regione Lazio ha, infatti, pubblicato il quarto Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto agli Enti pubblici o di diritto pubblico, agli Enti di diritto privato accreditati dalla Regione Lazio e agli Enti del terzo settore, per selezionare proposte progettuali volte alla piantumazione di alberi e arbusti, preferenzialmente autoctoni.

La novità di questo quarto avviso è proprio il coinvolgimento, fortemente voluto dall’Assessore all’Ambiente, allo Sport e Turismo Elena Palazzo, dei Centri Sportivi accreditati dal CONI e dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico.

L’Assessore Elena Palazzo afferma:

L’Attività sportiva non poteva restare esclusa dal progetto, vista l’importanza che essa svolge nella vita quotidiana di molti cittadini.

Grazie a questo nuovo avviso, offriamo la possibilità di rendere i centri sportivi più verdi e ricchi di ossigeno, un bene molto prezioso per tutti noi e in particolare per chi svolge attività all’aperto.