Lazio, bando di 1,5 mln per promozione patrimonio enogastronomico

È stato pubblicato dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio, ARSIAL, il bando pubblico che stanzia, complessivamente, 1 milione e 500 mila euro destinati – per un importo massimo di 20 mila euro – alle amministrazioni comunali, agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro che presenteranno progetti di promozione, valorizzazione, ricerca e sperimentazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico laziale.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il 28 luglio 2023.

Dichiara il Presidente Francesco Rocca:

Dopo l’approvazione in Giunta della prima legge sull’eno-oleo turismo, infatti, questo è un altro tassello posto dall’Amministrazione al fine di rendere sempre più riconoscibili e apprezzate le eccellenze assolute del nostro territorio.

Spiega l’Assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini:

Ed è per questo che abbiamo voluto mettere a disposizione dei Comuni e delle associazioni una cifra importante affinché venga dato un importante impulso allo sviluppo del prodotto e del brand ‘made in Lazio’.

Spiega il Commissario dell’ARSIAL, Massimiliano Raffa:

Come Agenzia deputata allo sviluppo e all’innovazione dell’agricoltura laziale siamo lieti di poter affiancare la Regione Lazio in iniziative di sostegno diretto al settore, consci del nostro ruolo di strumento di raccordo tra il sistema agricolo, le istituzioni e il mondo della ricerca, che opera quotidianamente per la crescita generale del settore e il trasferimento di know-how sul territorio.