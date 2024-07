Lazio, Baldassarre su pdl Consulta femminile per pari opportunità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre, in Consiglio regionale, durante la discussione relativa all’istituzione della proposta di legge n.117 sull’istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità.

L’Assessore ha continuato:

Strumenti come l’Osservatorio sulle Pari Opportunità e la Consulta di oggi, uniti a un importante aumento dei fondi statali e regionali sul tema, dimostrano che siamo risoluti e decisi.

Ribadisco che in questo campo serve l’impegno di tutti, perché si tratta di una battaglia innanzitutto culturale, dove gli uomini non sono nemici, ma alleati delle donne.

Al contrario dovranno essere parte attiva della Consulta.

Questa Consulta rappresenta un passo in avanti per ricordare alle nostre cittadine che non sono sole.