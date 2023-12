Lazio, Baldassarre: Rafforziamo misure per contrastare violenza donne

Uomini autori di violenza contro le donne, oltre 700mila euro per centri di recupero e un sistema di monitoraggio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, Simona Baldassarre, ha deliberato di destinare 718.900 euro per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne.

Nello specifico, 671.281 euro sono finalizzati all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, e altri 47.619 euro all’avvio di un progetto per l’istituzione di un sistema di monitoraggio dei dati raccolti dalle strutture antiviolenza.

L’Assessore Simona Baldassarre ha dichiarato: