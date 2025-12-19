Lazio, autorizzati oltre 13 milioni di euro per sostegno alla locazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato le linee guida per i comuni beneficiari del fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione prevedendo, per la concretizzazione di tale misura, uno stanziamento complessivo di circa 11 milioni di euro di cui 5 milioni destinati a Roma Capitale ed i restanti 6 milioni di euro destinati ai comuni della regione.

A tali risorse si aggiunge l’autorizzazione a favore di Roma Capitale di ulteriori 2 milioni e 443 mila euro quali risorse residue da destinare ad integrazione delle presenti per la predisposizione del nuovo bando di sostegno alla locazione.

L’Assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli, dichiara:

Con la deliberazione di uno stanziamento complessivo di oltre 13 milioni e 400 mila euro a favore del fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione, anche per il 2026 la Regione Lazio conferma una forte attenzione e una azione concreta per garantire il diritto delle famiglie con difficoltà economiche a una abitazione.

La misura prevede, in particolare, l’attribuzione di uno stanziamento di circa 6 milioni di euro a favore dei comuni del Lazio al fine di consentire la predisposizione di un bando di sostegno alla locazione e di 5 milioni di euro a favore di Roma Capitale.

Di queste ultime risorse, 2 milioni saranno destinati quale integrazione del contributo alla locazione già previsto dall’avviso pubblico pubblicato da Roma Capitale ‘Contributo affitto ai genitori e alle famiglie numerose’ mentre ulteriori 2 milioni e 443 mila euro di risorse residue, già liquidate a Roma capitale, saranno destinate, quale integrazione, per la predisposizione del nuovo bando.

I Comuni del Lazio potranno quindi usufruire di un rinnovato strumento per tutelare il diritto all’abitazione dei propri cittadini, confermandosi, così, una azione strategica che il governo regionale del Lazio ha inteso introdurre in materia di politiche abitative.

Ringrazio il Presidente Rocca e tutta la Giunta per aver condiviso questo importante provvedimento.