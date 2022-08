Lazio, approvato scorrimento graduatoria bando ‘Un paese ci vuole 2021’

In 3 anni finanziati con 15 mln euro 376 progetti nei piccoli Comuni del Lazio

Approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti finanziati dalla Regione Lazio nell’ambito del Bando ‘Un paese ci vuole 2021’ dedicato al patrimonio dei Piccoli Comuni, cioè i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti.

Per il terzo anno consecutivo la Regione Lazio ha attivato questa linea di finanziamento per i 255 Piccoli Comuni del territorio, e ben 253 di loro hanno partecipato almeno una volta.

Con questo scorrimento la Regione Lazio finanzia complessivamente per il terzo bando 128 progetti con 40mila euro l’uno per un totale di oltre 5 milioni di euro, arrivando così ad aver sostenuto complessivamente 376 progetti per un importo totale di circa 15 milioni di euro in 3 anni.

Si tratta pertanto di una grande opportunità che ha permesso ai Piccoli Comuni del Lazio di mettere in campo progetti importanti dedicati al proprio patrimonio, fondamentali per la valorizzazione dei siti culturali ed ambientali di pregio che consente ai Comuni di essere anche maggiormente attrattivi dal punto di vista del turismo e soprattutto del turismo sostenibile, elemento essenziale per l’economia locale.