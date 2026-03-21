Lazio, approvato regolamento garanzie finanziarie impianti di rifiuti

Ghera: ‘Assicuriamo un regime di maggiore tutela della Pubblica Amministrazione competente al rilascio, riesame, rinnovo e aggiornamento delle Autorizzazioni ambientali’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Abbiamo tracciato i criteri delle garanzie finanziarie degli impianti di rifiuti, riordinando tutto il settore ed emanando un nuovo Regolamento.

Lo ha dichiarato l’Assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera.

Ghera ha sottolineato:

Così, assicuriamo un regime di maggiore tutela della Pubblica Amministrazione competente al rilascio, riesame, rinnovo e aggiornamento delle Autorizzazioni ambientali, in ossequio ai principi costituzionali di salvaguardia dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica.

Nel 2003 il cosiddetto ‘Decreto Discariche’ (D.lgs. n. 36), recependo la Direttiva 1999/31/CE, al fine di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, ha previsto che il rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio di una discarica sia subordinato anche alla condizione che il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie in favore dell’Ente autorizzante.

Quest’obbligo in capo ai gestori degli impianti ha il preciso fine di assicurare, attraverso l’imposizione di speciali oneri fidejussori, un’elevata protezione ambientale e la salvaguardia della salute per tutto il ciclo di vita della discarica, in considerazione dei rischi di contaminazione dei siti che ospitano i relativi impianti.

L’Assessore ha spiegato:

Le garanzie finanziarie coprono il rischio di esercizio dell’impianto, sia durante la gestione operativa, unica fase nella quale il gestore introita ricavi per il conferimento dei rifiuti, sia nella fase di messa in sicurezza, “capping”, sia durante la gestione post operativa, cosiddetta post mortem, nella quale, come noto, il gestore deve utilizzare i fondi accantonati dalla tariffa percepita durante l’esercizio operativo.

Il Regolamento – che è stato pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio n. 23 – contiene un’organica disciplina sulle garanzie finanziarie per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti, non solo le discariche ma anche quelli di recupero energetico e trattamento.

La garanzia finanziaria è un’obbligazione che il gestore contrae con un garante a favore di Regione Lazio, volta ad assicurare la copertura di tutti i costi derivanti dall’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni presenti nel titolo autorizzativo.

In particolare, la garanzia finanziaria per la gestione operativa è pari alla durata dell’autorizzazione maggiorata di due anni, mentre quella per la gestione post-operativa è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della chiusura della discarica.

Gli obblighi di prestare le garanzie finanziarie sono previsti anche per tutti gli altri impianti, di co-incenerimento, smaltimento e recupero di rifiuti. Sono esclusi i Centri di Raccolta Comunali e le aree cosiddette di Trasferenza di proprietà dei Comuni o gestiti a nome e per conto degli stessi.

Nel Regolamento sono contenuti anche lo schema per il calcolo delle garanzie finanziarie, quello per le condizioni contrattuali ai fini della costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria e l’atto integrativo, Addendum, al contratto di conto corrente bancario intestato al gestore, praticamente un modello di Accordo da sottoscriversi tra Regione Lazio, gestore e istituto di credito nel caso di apertura di un conto bancario di deposito vincolato a favore dell’Ente.

Infine, si prevede il reintegro della scontistica applicabile agli importi per quegli impianti in possesso di certificazione ambientale EMAS, Eco-Management and Audit Scheme, fino al 50% o UNI EN ISO 14001 fino al 40%.