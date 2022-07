Lazio, approvato Regolamento attuativo del Testo Unico del Commercio

Orneli: ‘Ora procedure più snelle, grazie al lavoro svolto dalla Commissione regionale’

Con l’approvazione da parte dell’XI Commissione del Regolamento delle attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita, registriamo un grande passo avanti per il settore perché avremo procedure più snelle; ringrazio per il lavoro svolto la Commissione Sviluppo Economico e Attività produttive del Consiglio regionale presieduta da Marietta Tidei.

Così l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione Paolo Orneli.

L’XI commissione ha approvato oggi il primo Regolamento attuativo del Testo Unico del Commercio, relativo alle attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita, in attuazione della legge regionale n.22 del 2019, Testo Unico del Commercio – TUC, che ha riordinato la disciplina relativa alle diverse attività commerciali, adeguandosi alle normative europee e statali in tema di concorrenza.

Il testo stabilisce gli indirizzi, i criteri, i requisiti e le procedure per l’avvio, l’ampliamento, il trasferimento, l’accorpamento, la concentrazione e la cessazione delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

Vengono stabilite le regole per l’adeguamento da parte dei Comuni dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, gli indirizzi per lo sviluppo del settore e per l’insediamento delle attività commerciali in sede fissa e le procedure di autorizzazione.

Tra le principali novità del regolamento ci sono la semplificazione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni, per gli accorpamenti delle strutture preesistenti e per la riqualificazione dei centri chiusi e dismessi, le procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e per le varianti urbanistiche necessarie con un’unica Conferenza dei Servizi e maggiore attenzione agli aspetti relativi alla mobilità, e all’efficientamento energetico.

Il testo ora torna in Giunta per l’adozione definitiva.