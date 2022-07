Lazio, approvato piano attività Fondo per Alzheimer e demenze

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Nell’odierna seduta di Giunta è stato approvato il Piano di attività regionale del Fondo per l’Alzheimer e le Demenze.

Il Piano prevede un investimento da oltre 1 milione di euro e un’attività di formazione rivolta ai medici di medicina generale, MMG, che operano nelle ASL o Distretti con l’obiettivo di creare una rete con i Centri per i disturbi cognitivi e le demenze, CDCD, per una corretta e rapida gestione dei flussi dei pazienti.

Ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

Le demenze in età avanzate colpiscono soprattutto la popolazione femminile e su questo va rafforzata la rete di protezione per le famiglie.

Tenendo conto delle diverse peculiarità dei diversi territori e delle realtà Aziendali sono state individuate 2 ASL nell’area metropolitana della capitale, ASL Roma 2 e 3, e 2 ASL nelle province, ASL di Frosinone e Viterbo, al fine di migliorare i processi organizzativi.

Conclude l’Assessore Alessio D’Amato:

I medici di medicina generale saranno formati per riconoscere i ‘sintomi sentinella’ presenti in fase prodromica di malattia e alla somministrazione del General practitioner assesstment of cognition, GPCog, il test di facile utilizzo per l’identificazione delle condizioni di sospetto deficit cognitivo.

Un passo in avanti importante che aiuterà tutto il sistema in una rapida e precoce diagnosi della malattia per la presa in carico del paziente.