Lazio, approvati l’assestamento di bilancio 2026/2028 e il DEFR 2027

Righini: ‘Conti in ordine e nuova fase di investimenti per lo sviluppo del territorio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, Giancarlo Righini, ha approvato le deliberazioni relative all’assestamento del Bilancio di previsione 2026/2028 e al Documento di Economia e Finanza Regionale, DEFR, 2027, due provvedimenti che certificano il completamento del percorso di risanamento dei conti regionali e definiscono gli indirizzi strategici per la programmazione economica e finanziaria dei prossimi anni.

L’assestamento di bilancio conferma il consolidamento della situazione finanziaria della Regione Lazio, già evidenziato dal rendiconto 2025, che registra un risultato di amministrazione positivo pari a oltre 321 milioni di euro, segnando un traguardo storico per l’Ente e attestando la piena sostenibilità degli equilibri di finanza pubblica.

Il provvedimento recepisce inoltre gli effetti delle disposizioni statali che hanno previsto la cancellazione dell’obbligo di restituzione del debito derivante dalle anticipazioni di liquidità, determinando per il Lazio una riduzione del debito di circa 13 miliardi di euro.

Tale risultato consente di liberare risorse da destinare a investimenti strategici, senza ricorrere a nuovo indebitamento: complessivamente saranno disponibili 475milioni di euro, di cui 32,8 milioni già utilizzabili nel 2026, con la prospettiva di ulteriori risorse superiori a 400 milioni di euro qualora venga completata la cosiddetta “Fase 2” del superamento del Fondo Anticipazioni di Liquidità.

Parallelamente, il Documento di Economia e Finanza Regionale 2027 delinea una strategia orientata a trasformare la solidità finanziaria raggiunta in una nuova stagione di sviluppo, fondata su investimenti, innovazione, competitività, coesione sociale e valorizzazione del capitale umano.

Il DEFR individua tra le priorità il rafforzamento della sanità territoriale, il sostegno alle imprese, la transizione energetica e digitale, le politiche per contrastare il calo demografico e il pieno utilizzo delle opportunità offerte dalla programmazione europea.

L’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, Giancarlo Righini, dichiara: