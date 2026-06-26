Lazio, Angelilli: Tre bandi per giovani imprenditori e professionisti

Saranno pubblicati e aperti a partire da settembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere giovani imprenditori e professionisti under 40.

Da settembre saranno aperti tre nuovi bandi destinati a favorire l’accesso al credito e contributi a fondo perduto per finanziare investimenti, innovazione e sviluppo delle attività economiche e professionali.

Roberta Angelilli, Vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, nel corso della presentazione delle nuove misure, ha dichiarato:

Con questi tre bandi vogliamo offrire ai giovani imprenditori e professionisti del Lazio un sostegno concreto per crescere, investire e affrontare le sfide del mercato. Mettiamo a disposizione 15 milioni di euro nel 2026 con strumenti pensati per accompagnare sia chi ha già avviato un’attività sia chi vuole avviare un nuovo progetto imprenditoriale o professionale.

Alla presentazione sono intervenuti anche Vittorio Sambucci, presidente della Commissione Sviluppo economico e Attività produttive della Regione Lazio, e Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova, insieme ai rappresentanti della Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Le misure prevedono:

7 milioni di euro per prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro, destinati a PMI e professionisti under 40 già operativi, per sostenere investimenti, innovazione e sviluppo;

5 milioni di euro per prestiti a tasso zero fino a 25.000 euro, rivolti a nuove microimprese e attività professionali avviate da giovani under 40;

3 milioni di euro in contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro, destinati ai professionisti under 40 per progetti di sviluppo, ammodernamento e innovazione digitale.

Angelilli ha aggiunto:

Queste misure sono il risultato di un confronto costante con la Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio. L’ascolto delle categorie ci ha permesso di costruire strumenti più vicini alle esigenze di chi ogni giorno investe sul proprio futuro. Abbiamo rafforzato le risorse disponibili e differenziato gli interventi tra prestiti agevolati e contributi a fondo perduto, così da rispondere ai diversi fabbisogni di imprese e professionisti.

I tre bandi saranno pubblicati e aperti a partire dal mese di settembre.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre annunciato che il Consiglio regionale del Lazio procederà a breve all’aggiornamento della normativa sull’equo compenso, con l’obiettivo di rafforzare le tutele dei professionisti e garantire una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità delle prestazioni rese.