Lazio, al via il bando ‘Arte sui Cammini di Spiritualità’

1.38 milioni di euro per installazioni opere site-specific

La Regione Lazio annuncia l’apertura del bando ‘Arte sui Cammini di Spiritualità’, un’iniziativa volta a promuovere e valorizzare i ‘Cammini di Spiritualità’ attraverso la realizzazione e l’installazione di opere d’arte contemporanea site-specific.

L’obiettivo è coinvolgere il viandante in un’esperienza di riflessione spirituale, in dialogo con i caratteri storici, culturali e paesaggistici che definiscono l’identità di ciascun percorso.

Simona Baldassarre, Assessore alla Cultura, alle Politiche giovanili e della Famiglia della Regione Lazio, dichiara:

Borghi, piccoli Comuni e cammini sono il tessuto connettivo culturale e antropologico del nostro territorio, un patrimonio di inestimabile valore, che stiamo valorizzando con iniziative e bandi specifici, per rafforzarne l’attrattività e la notorietà e per combattere spopolamento e l’inverno demografico.

I Cammini interessati sono: la Via Francigena del Nord, la Via Francigena del Sud, il Cammino di San Francesco e il Cammino di San Benedetto.

Il bando dispone di un budget complessivo di 1.380.000 euro, con un contributo massimo di 90.000 euro per ciascun progetto ammesso.

Possono partecipare: i Comuni del Lazio e i Municipi di Roma Capitale attraversati dai Cammini di Spiritualità; gli enti religiosi civilmente riconosciuti; le istituzioni sociali private iscritte al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 7 ottobre 2025.

Inoltre, è ancora aperto fino al 23 settembre 2025 il bando ‘Valorizzazione del Patrimonio Culturale dei Piccoli Comuni del Lazio’, che sostiene interventi di riqualificazione e valorizzazione nei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Il contributo massimo previsto è di 40.000 euro per ciascun progetto.

Gli interventi ammissibili includono:

riqualificazione di centri storici;

recupero di fontane, lavatoi, forni comuni, rifugi;

valorizzazione di edifici di culto: abbazie, eremi, chiese;

restauri di opere d’arte;

promozione di Archivi, Biblioteche e Giardini storici;

miglioramento di sentieri e percorsi naturalistici.

L’Assessore Baldassarre conclude:

Con queste iniziative, la Regione Lazio rinnova il proprio impegno nella tutela e nella promozione del patrimonio culturale e spirituale del territorio, favorendo un dialogo tra arte, storia e comunità.

Per maggiori informazioni e per accedere ai bandi: https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/