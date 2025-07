Lazio, al via al fondo di solidarietà di Protezione Civile

Ciacciarelli: 150mila euro per la salute dei volontari

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’Assessore alla Protezione civile, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli, ha approvato i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà per il volontariato di Protezione Civile, nonché le procedure per la rendicontazione.

L’iniziativa consente l’erogazione di contributi economici destinati ai volontari che abbiano sostenuto spese sanitarie, mediche riabilitative e di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post-traumatico, a seguito di infortuni riportati durante attività di previsione, prevenzione e soccorso di Protezione civile.

A tal fine è previsto uno stanziamento di 150mila euro per ciascuna annualità del triennio 2025/2027. Con l’approvazione dei criteri, il Fondo di solidarietà entra ufficialmente in funzione, rappresentando un’importante misura di sostegno per i volontari del Lazio

L’Assessore alla Protezione Civile, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli, ha dichiarato: