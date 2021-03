Lazio: accordo con Piccoli Comuni per trasformazione digitale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La delibera di oggi, per la quale ringrazio i due Assessori Lombardi e Corrado, è una piccola grande rivoluzione che consentirà di colmare un gap informatico dei piccoli centri non più ammissibile, soprattutto oggi in tempi di smart working e di Didattica A Distanza.

Con queste parole il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti annuncia l’approvazione in Giunta dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lazio e Piccoli Comuni e attivazione del gruppo di lavoro regionale dei responsabili per la Trasformazione Digitale dei Piccoli Comuni di concerto con l’Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi, Roberta Lombardi, e con l’Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado.

Dichiara l’Assessore alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi:

Questo accordo tra Regione e piccoli comuni, con la definizione di diritti e doveri di ciascuna delle due parti, è un patto per la digitalizzazione di tutti i territori con cui introduciamo in ogni ente locale coinvolto la figura del Responsabile della Trasformazione Digitale, che farà parte di un gruppo di lavoro regionale che riunirà tutti gli altri responsabili.

Una figura chiave per garantire il raccordo con la Regione, la quale a sua volta raccoglierà le istanze dei Piccoli Comuni per trasferirle al livello centrale.

Nel Lazio su un totale di 378 comuni sono ben 254 quelli con meno di 5mila abitanti, per lo più concentrati in territori isolati e marginali, dove la sfida di colmare il gap digitale diventa ancora più impegnativa e doverosa, soprattutto in un periodo in cui buona parte della popolazione è a fasi alterne in smart working e in Didattica A Distanza.

Dopo circa una settimana con questo atto compiamo un ulteriore passo in avanti dopo quello fatto con la mia prima delibera con cui abbiamo esteso il voucher banda ultra larga a tutti i Comuni del territorio regionale: un bonus di 500 euro per le famiglie con ISEE al massimo di 20mila euro per connettività, pc e tablet.

Così la trasformazione digitale può essere equa oltre che efficace.