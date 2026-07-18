Lazio: 9 mln per Comuni limitrofi a impianti gestione rifiuti

Finalità degli interventi: riequilibrio territoriale e miglioramento della qualità della vita
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’Assessore al Ciclo dei rifiuti, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che stanzia 9 milioni di euro di ristori ambientali da destinare ai Comuni che ospitano o sono limitrofi agli impianti di termo-valorizzazione o di smaltimento dei rifiuti.
La delibera, che stanzia il contributo a valere sul triennio 2026/2028, individua i criteri generali per la concessione attraverso un avviso pubblico destinato a favore di proposte progettuali per la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale nei comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di termovalorizzazione, discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Gli interventi dovranno avere come finalità il riequilibrio territoriale e il miglioramento della qualità della vita della comunità locale.