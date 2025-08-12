Lazio, 7 bandi per Polizia Locale, piccoli Comuni, montagna e carceri

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La sicurezza urbana, il rilancio delle Polizie locali, lo sviluppo dei piccoli Comuni e dei territori montani, l’attenzione alle carceri e il potenziamento del diritto allo studio universitario continueranno ad essere al centro del lavoro della Giunta Rocca e di questo Assessorato con importanti novità a partire dalle prossime settimane: saranno pubblicati sette nuovi bandi per Comuni, Unioni di Comuni e associazioni del Terzo settore con l’erogazione di nuove risorse.

In particolare, la Polizia Locale è al centro di un programma di rilancio e innovazione dopo oltre dieci anni di oblio: dopo aver stanziato due milioni di euro con il bando ‘Polizia Locale 4.0’ e aver finanziato 155 Comuni della Regione per il rinnovo del parco auto e moto e per avviare dei corsi per l’utilizzo dei droni, grazie all’approvazione del primo Programma triennale di intervento finanzieremo altri 82 comuni con lo stanziamento di un milione e mezzo di euro andando a scorrimento di graduatoria vigente.

In autunno diventerà operativa l’Accademia regionale di Polizia Locale che avrà il compito di formare gli agenti e garantire una preparazione uniforme. Una grande innovazione che contribuirà a perfezionare la professionalità e le competenze degli uomini e delle donne in divisa.