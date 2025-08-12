Lazio, 7 bandi per Polizia Locale, piccoli Comuni, montagna e carceri

Regimenti: ‘Continua l’impegno per la legalità e la sicurezza’
La sicurezza urbana, il rilancio delle Polizie locali, lo sviluppo dei piccoli Comuni e dei territori montani, l’attenzione alle carceri e il potenziamento del diritto allo studio universitario continueranno ad essere al centro del lavoro della Giunta Rocca e di questo Assessorato con importanti novità a partire dalle prossime settimane: saranno pubblicati sette nuovi bandi per Comuni, Unioni di Comuni e associazioni del Terzo settore con l’erogazione di nuove risorse.
In particolare, la Polizia Locale è al centro di un programma di rilancio e innovazione dopo oltre dieci anni di oblio: dopo aver stanziato due milioni di euro con il bando ‘Polizia Locale 4.0’ e aver finanziato 155 Comuni della Regione per il rinnovo del parco auto e moto e per avviare dei corsi per l’utilizzo dei droni, grazie all’approvazione del primo Programma triennale di intervento finanzieremo altri 82 comuni con lo stanziamento di un milione e mezzo di euro andando a scorrimento di graduatoria vigente.
In autunno diventerà operativa l’Accademia regionale di Polizia Locale che avrà il compito di formare gli agenti e garantire una preparazione uniforme. Una grande innovazione che contribuirà a perfezionare la professionalità e le competenze degli uomini e delle donne in divisa.
Così l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università, Luisa Regimenti.
Regimenti spiega:
Continua, inoltre, l’impegno per la legalità e la sicurezza: dopo il successo del bando ‘Sicurezza in Comune’, con l’erogazione di due milioni di euro ad 89 Comuni del Lazio per l’installazione di impianti di videosorveglianza, è previsto un nuovo avviso pubblico che sarà pubblicato entro fine anno con uno stanziamento di un milione di euro.
Continua anche l’impegno per il recupero dei beni confiscati con un milione di euro per i Comuni della Regione in continuità con il bando ‘Spazi di legalità’.
La Regione Lazio ha inoltre aderito al Forum italiano Sicurezza urbana e l’Assessorato parteciperà, a settembre in Sardegna, ad una importante sessione di lavori internazionali sul tema della sicurezza urbana per condividere buone pratiche e nuove idee per garantire la tutela dei cittadini.
Sul tema delle carceri, abbiamo destinato 420mila euro a progetti volti a migliorare la vita negli istituti di pena: nelle prossime settimane saranno pubblicati bandi destinati ad associazioni del Terzo settore per interventi di supporto previdenziale e socioassistenziale e per la prosecuzione del progetto dell’odontoambulanza grazie al quale garantiamo cure odontoiatriche extra LEA ai detenuti.
Abbiamo inoltre erogato 60mila euro agli Atenei del Lazio per garantire il diritto allo studio universitario della popolazione detenuta che conta 292 iscritti.
Infine, abbiamo a cuore lo sviluppo dei piccoli Comuni e dei territori montani, cuore pulsante della Regione: il nuovo piano Triennale prevede uno stanziamento di risorse per favorire la residenzialità nei piccolissimi Comuni e l’erogazione di contributi agli Enti locali per la digitalizzazione degli archivi urbanistici.
Oltre un milione e seicentomila euro sono stati stanziati per i servizi associati delle Unioni dei Comuni e delle Comunità montane.
I fondi FOSMIT per lo sviluppo della montagna, quasi undici milioni di euro, saranno destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e ad interventi di manutenzione stradale e pubblica illuminazione, tramite Avviso pubblico.
Nel mentre, sono stati nominati tutti i nuovi commissari liquidatori delle Comunità Montane ed avvieremo l’iter di riordino delle stesse.