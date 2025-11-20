Lazio, 6,5 mln per piano reti fognarie, depurazione e risparmio idrico

Rinaldi: ‘Mettiamo in sicurezza il territorio e tuteliamo una risorsa preziosa come l’acqua’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha approvato il nuovo Piano regionale per lo sviluppo e l’adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue.

Il documento prevede una serie di interventi per il controllo e la riduzione delle perdite idriche, il potenziamento della resilienza e il miglioramento del risparmio e della valorizzazione della risorsa idropotabile per il biennio 2025/2026.

La Regione Lazio, per l’attuazione del Piano, ha stanziato 6,5 milioni di euro, suddivisi tra le province nel seguente modo:

• 700mila euro per Provincia di Viterbo – EGATO1;

• 1,5 milioni di euro per la Città Metropolitana di Roma – EGATO2;

• 1,4 milioni di euro per la Provincia di Rieti – EGATO3;

• 1,1 milioni di euro per la Provincia di Latina – EGATO4;

• 1,8 milioni di euro per la Provincia di Frosinone – EGATO5.

L’Assessore Manuela Rinaldi ha dichiarato:

Il Piano ci permette di mettere a disposizione strumenti per adeguare le reti fognarie, migliorare la depurazione delle acque e rafforzare le infrastrutture idriche. Grazie al lavoro della Giunta e dei tecnici, la Regione Lazio, con un investimento strategico, mette in sicurezza il territorio e tutela una risorsa preziosa come l’acqua, con interventi mirati e programmati.

Gli interventi nello specifico

Viterbo

• Rifunzionalizzazione dei potabilizzatori di Grotte di Castro e Monte Romano e ripristino del sistema di pompaggio dalla Sorgente Orto Biondo.

• Implementazione dell’impianto di depurazione ex COBALB nel comune di Marta con svuotamento dei fanghi nella seconda vasca di stabilizzazione aerobica per l’installazione del nuovo impianto.

• Lavori propedeutici all’impianto di depurazione di Orte.

• Interventi per controllo, aumento della resilienza, risparmio e valorizzazione della idropotabile.

Roma

• Emergenza idrica Laghi Albano e Nemi – Opere per incremento della digitalizzazione, distrettualizzazione, gestione ottimale delle pressioni, contenimento delle perdite e rinnovo/interconnessione delle reti – Lotto II.

• Emergenza idrica Laghi Albano e Nemi – Opere per incremento della digitalizzazione, distrettualizzazione, gestione ottimale delle pressioni, contenimento delle perdite e rinnovo/interconnessione delle reti – Lotto IV, Comune di Gavignano.

• Emergenza idrica Laghi Albano e Nemi – Opere per incremento della digitalizzazione, distrettualizzazione, gestione ottimale delle pressioni, contenimento delle perdite e rinnovo/interconnessione delle reti – Lotto IV, Comune di Gorga.

• Interventi per controllo, aumento della resilienza, risparmio e valorizzazione della risorsa idropotabile

Rieti

• Revamping impianto di depurazione Capradosso.

• Revamping impianto di depurazione Casa Reale – Casali, località Fontanelle.

• Interventi per il controllo, l’aumento della resilienza, il risparmio e la valorizzazione della risorsa idropotabile.

Latina

• Completamento della rete fognaria in località Pantano Arenile, circa 1,5 km.

• Interventi di controllo, aumento della resilienza, risparmio e valorizzazione della risorsa idropotabile.

Frosinone

• Adeguamento dell’impianto di depurazione di Anagni – Ponte Piano per superamento infrazione comunitaria.

• Interventi di controllo, aumento della resilienza, risparmio e valorizzazione della risorsa idropotabile.