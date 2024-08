Lazio: 50mila euro percorsi professionalizzanti Polizia Penitenziaria

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Anche nel Lazio, come in tutta Italia, la difficile situazione che si registra nelle carceri è sfociata in proteste e rivolte che sono state affrontate con grande professionalità dagli Agenti di Polizia Penitenziaria, come avvenuto a Regina Coeli nei giorni intorno a Ferragosto.

Resta prioritario l’impegno per migliorare le condizioni dei detenuti, abbattere il sovraffollamento e favorire il reinserimento sociale dei rei, ma abbiamo il dovere di prenderci cura anche degli Agenti di Polizia Penitenziaria che spesso operano in condizioni molto difficili e in situazioni di grande carenza di personale.

Si tratta di un tema che la Giunta regionale intende affrontare con determinazione: per questo stiamo lavorando per destinare 50mila euro all’avvio di percorsi professionalizzanti per gli Agenti di Polizia Penitenziaria volti a fornire strumenti nuovi che consentano di gestire l’attuale platea di detenuti, oggi mutata rispetto agli anni passati.