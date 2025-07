Lazio, 4,5 mln in 3 anni per valorizzazione culturale piccoli Comuni

Scadenza avviso: 23 settembre 2025

L’Assessorato alla Cultura, alle Politiche giovanili e della Famiglia, alle Pari Opportunità e al Servizio Civile della Regione Lazio ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale dei Piccoli Comuni del Lazio – Annualità 2025, con una dotazione finanziaria complessiva di 4.500.000 euro, per il triennio 2025/2027.

L’Assessore Simona Baldassarre dichiara:

La Regione Lazio punta sempre più a valorizzare il patrimonio culturale e sociale dei Piccoli Comuni del Lazio, quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, che rappresentano quasi il 70% delle realtà urbane regionali, perché custodi di una straordinaria ricchezza antropologica, di paesaggi, produzioni, cibi e tradizioni, che incarnano l’anima di questa terra. Con questo Avviso, i Comuni potranno chiedere il finanziamento di lavori, attività e forniture per la salvaguardia e promozione di centri storici, archivi, biblioteche, monumenti, giardini storici e cammini, con l’obiettivo di attrarre più turisti, combattere lo spopolamento e la crisi demografica, sostenere la cultura, e migliorare la vita dei cittadini. Perché il futuro del Lazio parte dai piccoli Comuni, motori di quello sviluppo e turismo sostenibili, sui quali puntiamo sempre di più con convinzione e visione.

Il contributo regionale in conto capitale sarà pari al 100% del costo totale ammissibile dell’intervento.

Ciascun piccolo comune potrà presentare non più di una proposta progettuale. Per ciascuna proposta ammissibile, il contributo regionale non potrà in ogni caso superare l’importo di 40.000 euro.

Il bando e le istruzioni per inoltrare le domande sono pubblicati sul sito regionale, alla pagina https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/.

I termini di presentazione scadono il 23 settembre 2025.