Lazio, 4,3 mln ai Comuni per tensostrutture sportive polifunzionali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca ha approvato, su proposta dell’Assessore allo Sport, Elena Palazzo, la delibera per la realizzazione di tensostrutture sportive polifunzionali, con uno stanziamento di oltre 4,3 milioni di euro a favore dei Comuni più piccoli.

Il finanziamento è destinato all’emanazione dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni fino a 15.000 abitanti, per interventi su impianti sportivi esistenti.

Le risorse, affidate a Sport e Salute S.p.A., consentiranno la copertura del 100% dei costi, fino a un massimo di 100.000 euro per ciascun intervento, senza alcuna compartecipazione finanziaria da parte dei Comuni.

È prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo ai progetti che prevedano l’utilizzo di materiali riciclabili o per l’efficientamento energetico.

L’Assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo, dichiara:

Con questa delibera diamo un segnale concreto di attenzione ai territori e, in particolare, ai Comuni più piccoli, che spesso faticano a garantire spazi sportivi adeguati e fruibili tutto l’anno.

Le tensostrutture rappresentano una risposta efficace e rapida per ampliare l’offerta sportiva, promuovere l’inclusione sociale e favorire l’accesso allo sport per i giovani, le scuole e le persone più fragili.