Lazio, 3 mln ad ATER per acquisto unità immobiliari enti previdenziali

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli, ha approvato le modalità di concessione alle ATER del contributo regionale finalizzato all’acquisto di unità immobiliari di enti previdenziali.

Il fine è quello di incrementare gli alloggi di ERP destinati all’assistenza abitativa, con una copertura di 3 milioni di euro nel triennio 2025/2027.

L’Assessore Pasquale Ciacciarelli ha dichiarato:

Grazie all’approvazione delle modalità di concessione alle ATER del contributo regionale finalizzato all’acquisto di unità immobiliari di enti previdenziali, la Giunta del Lazio conferma la propria sensibilità all’assistenza abitativa.

L’obiettivo è quello di garantire una risposta alle esigenze abitative regionali, andando a incrementare il patrimonio abitativo delle Aziende territoriali competenti in edilizia residenziale pubblica e assistenza abitativa.

Le ATER del Lazio, entro 120 giorni, dovranno presentare proposte di acquisizione degli alloggi di proprietà di enti previdenziali pubblici e privati.

La finalità è quella di ottenere un contributo, che non può eccedere oltre il 40%, rispetto al costo di ogni singolo alloggio e sarà ripartito in proporzione al numero degli alloggi.

Per questo desidero ringraziare il Presidente Francesco Rocca e la Giunta regionale per aver condiviso questo provvedimento.