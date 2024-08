Lazio, 2,5 mln per la sicurezza sul lavoro

Pubblicato il bando per la formazione di imprese e lavoratori

È stato pubblicato il secondo avviso della Regione Lazio per la sicurezza sul lavoro, attraverso 2,5 milioni di euro del Fondo sociale europeo, volto a realizzare interventi di consulenza, formativi e informativi rivolti alle imprese e ai lavoratori con il coinvolgimento degli organismi paritetici.

Il bando consentirà di ampliare la platea delle imprese del Lazio che possono accedere ad uno strumento indispensabile per prevenire e per contrastare gli incidenti sul lavoro, e segue, a distanza di una decina di giorni, quello emanato con analoghe finalità e con 1 milione di euro di risorse dell’INAIL.

In particolare, questa misura si inserisce tra gli interventi programmati dalla Regione Lazio per l’aggiornamento e la qualificazione dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli interventi dovranno essere orientati a contrastare i rischi di infortuni gravi e mortali, alla prevenzione delle malattie professionali e all’adozione di modelli organizzativi e sistemi di gestione della sicurezza.

Le domande potranno essere presentate dal soggetto proponente, a partire dalle 9:30 di lunedì 16 settembre 2024, entro le 17:00 di venerdì 28 febbraio 2025.

