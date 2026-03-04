L’Azienda Ospedaliera di Caserta potenzia le televisite

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Azienda Ospedaliera di Caserta, con l’attivazione in televisita degli ambulatori di Malattie Infettive, Neonatologia per l’allattamento al seno e il follow-up dei neonati con criticità lievi, Pediatria per il follow-up dei piccoli pazienti diabetici, Reumatologia, sta significativamente potenziando il servizio di telecura, già collaudato nelle discipline di Chirurgia Maxillo-Facciale, Diabetologia, Geriatria, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia.

Del servizio il cittadino può fruire accedendo, con la propria identità digitale, SPID, CIE, CNS /Tessera sanitaria, al Portale Salute del Cittadino della Regione Campania – sezione Telemedicina.

L’obiettivo è di offrire ai pazienti, soprattutto ai più fragili o a quelli fisicamente lontani dalla struttura ospedaliera, l’opportunità di ricevere le prestazioni ambulatoriali di controllo e i rinnovi dei piani terapeutici restandosene comodamente a casa e interagendo con i medici, a distanza, in modalità audio/video.

Il Direttore generale, Gennaro Volpe, dichiara:

L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano punta all’implementazione progressiva del servizio di televisita. La sanità digitale, in tutte le sue declinazioni tra cui la telemedicina, è una preziosa alleata del cittadino.

Contribuisce a semplificargli i percorsi, a facilitargli l’accesso alle cure e ai servizi con risparmio di tempo, costi e riduzione dei disagi. Per le aziende sanitarie e ospedaliere -sottolinea il manager- è il presente e il futuro.

È determinante per razionalizzare e migliorare i processi organizzativi e assistenziali, renderli più efficienti ed efficaci, offrire una risposta di salute calibrata sulle esigenze dei singoli pazienti.