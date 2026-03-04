L’Azienda Ospedaliera di Caserta potenzia le televisite

Sostegno telespecialistico a mamme e neonati nell’allattamento al seno
Le novità
L’Azienda Ospedaliera di Caserta, con l’attivazione in televisita degli ambulatori di Malattie Infettive, Neonatologia per l’allattamento al seno e il follow-up dei neonati con criticità lievi, Pediatria per il follow-up dei piccoli pazienti diabetici, Reumatologia, sta significativamente potenziando il servizio di telecura, già collaudato nelle discipline di Chirurgia Maxillo-Facciale, Diabetologia, Geriatria, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia.
Del servizio il cittadino può fruire accedendo, con la propria identità digitale, SPID, CIE, CNS /Tessera sanitaria, al Portale Salute del Cittadino della Regione Campania – sezione Telemedicina.
L’obiettivo è di offrire ai pazienti, soprattutto ai più fragili o a quelli fisicamente lontani dalla struttura ospedaliera, l’opportunità di ricevere le prestazioni ambulatoriali di controllo e i rinnovi dei piani terapeutici restandosene comodamente a casa e interagendo con i medici, a distanza, in modalità audio/video.
Il Direttore generale
Il Direttore generale, Gennaro Volpe, dichiara:
L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano punta all’implementazione progressiva del servizio di televisita. La sanità digitale, in tutte le sue declinazioni tra cui la telemedicina, è una preziosa alleata del cittadino.
Contribuisce a semplificargli i percorsi, a facilitargli l’accesso alle cure e ai servizi con risparmio di tempo, costi e riduzione dei disagi. Per le aziende sanitarie e ospedaliere -sottolinea il manager- è il presente e il futuro.
È determinante per razionalizzare e migliorare i processi organizzativi e assistenziali, renderli più efficienti ed efficaci, offrire una risposta di salute calibrata sulle esigenze dei singoli pazienti.
Come si accede alla televisita
Alle televisite attive nell’Ospedale di Caserta, si accede su indicazione consigliata dallo specialista ospedaliero in occasione di una prima visita ambulatoriale in presenza o all’atto della dimissione dal ricovero, propedeutica alla prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, con cui effettuare prenotazione al Cup e pagamento del ticket, se dovuto.
Come si fruisce della televisita
Nel giorno dell’appuntamento, all’orario stabilito, il paziente, con PC o tablet o smartphone, corredati di videocamera e microfono, si collega al Portale Salute del Cittadino della Regione Campania – sezione Telemedicina e accede con la sua identità digitale alla televisita prenotata.
Terminata la prestazione sanitaria, lo specialista rilascia il referto medico, che viene inserito nel Fascicolo sanitario elettronico, FSE, dell’utente.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione, accesso e fruizione della televisita, è possibile consultare il sito internet dell’AORN di Caserta: www.ospedale.caserta.it / Carta dei Servizi / Sezione Gli Ambulatori / Paragrafo Televisite.