Lavoro, Programma GOL: la Campania accelera

Filippelli: ‘Task force e nuovi avvisi per un sistema più efficiente e vicino ai cittadini’

La Regione Campania continua a lavorare senza sosta per il raggiungimento degli obiettivi del Programma GOL, con un’azione congiunta tra l’Assessore alla Formazione Professionale, Armida Filippelli, l’Assessore al Lavoro, Antonio Marchiello, e gli uffici competenti.

Il confronto con le Agenzie formative, avvenuto lo scorso 19 febbraio, ha permesso di condividere gli importanti risultati raggiunti, tra cui il coinvolgimento di oltre 122 mila beneficiari, molti dei quali appartenenti a fasce particolarmente fragili della popolazione, ma anche le criticità da affrontare a partire dal rallentamento dei pagamenti dovuto a un blocco del sistema.

L’Assessore Filippelli ha voluto incontrare le sigle rappresentative delle Agenzie formative dopo aver approfondito le cause di questo blocco, che ha determinato un prolungamento dei tempi di pagamento a 5 – 8 mesi, rispetto ai 3 – 5 mesi precedentemente registrati.

Per affrontare la criticità e rendere il sistema più efficiente è stato condiviso un piano di azione e il 20 febbraio è stato convocato un tavolo tecnico con tutti gli uffici regionali competenti, con l’obiettivo di velocizzare le procedure attraverso un maggiore raccordo tra le strutture e il rafforzamento del personale coinvolto.

L’Assessore Armida Filippelli ha dichiarato:

L’incontro con le Agenzie formative è stato un momento di grande confronto sulle opportunità e le criticità del Programma GOL in Campania, per questo, insieme all’Assessore Marchiello, abbiamo chiesto agli uffici di migliorare le tempistiche dei pagamenti e di adottare tutti gli aggiornamenti necessari per rendere il programma più efficace e tempestivo.

Tra le principali novità illustrate alle Agenzie formative, vi è la volontà di garantire la continuità delle attività finanziate nelle diverse annualità fino alla chiusura del programma prevista per la fine del 2025.

Sulla scorta di tale continuità sono stati illustrati i punti salienti dell’imminente nuovo avviso formazione, ovvero:

• Assenza di soluzioni di continuità tra le attività finanziate sulle diverse annualità del programma;

• Chiarezza sui limiti delle attività formative realizzabili da ciascuna Agenzia;

• Aggiornamento delle ore formative minime e massime da realizzare in base al percorso;

• Aggiornamento della formazione finalizzata alla preparazione richiesta per l’acquisizione di patenti e/o della Carta di Qualificazione del Conducente;

• Aggiornamento dei percorsi brevi per l’acquisizione delle competenze digitali di base anche a 20 ore;

• Accelerazione delle attività dei CPI con remotizzazione dei servizi e sistemi di firma automatizzata;

• Associazione dei Beneficiari alle attività formativa effettuata direttamente dalle Agenzie;

• Rafforzamento della collaborazione tra Agenzie formative e Centri per l’Impiego;

• Miglioramento degli strumenti di comunicazione automatica verso i Beneficiari e le Agenzie formative;

• Avvisi just in time per orientare le associazioni verso specifici percorsi per ridurre i fenomeni di mismatch.

Con queste azioni, il Programma GOL si conferma uno strumento chiave per rafforzare le competenze dei cittadini e favorire l’occupabilità, contribuendo concretamente alla crescita del territorio.