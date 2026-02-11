Lavori SR71 Subbiano (AR), Consiglio di Stato dà ragione alla Regione

Sentenza respinge in via definitiva il ricorso del raggruppamento di imprese classificatosi secondo in graduatoria

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

I lavori sulla SR71 nel tratto tra Subbiano nord e Calbenzano, nel Comune di Subbiano (AR), potranno iniziare.

Il Consiglio di Stato – con sentenza pubblicata lo scorso lunedì 9 febbraio – ha infatti confermato le valutazioni fatte dalla Regione Toscana in merito all’aggiudicazione dei lavori e respinto in via definitiva il ricorso presentato dal raggruppamento di imprese che si era classificato secondo in graduatoria.

L’Assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni ha detto:

Questa è una buona notizia per il territorio perché superato lo stallo legato al ricorso si potrà procedere con l’avvio dei lavori, necessari per rendere più fluida e sicura la viabilità dell’area. Il lotto 2 fa parte di un più ampio intervento di ristrutturazione e ampliamento della SRT 71 da Calbenzano a La Marga. I lavori per il primo lotto sono già in fase di realizzazione ed interessano il tratto tra l’inizio della variante di Calbenzano e La Ramaccia, ma per vedere gli effetti dell’intervento è necessario procedere con il secondo lotto, che farà proseguire la variante verso Arezzo fino alla svincolo con la SP57 di Catenaia. Ora che il Consiglio di Stato ha dato ragione alle scelte fatte dalla Toscana, l’iter dell’appalto potrà finalmente proseguire con la stipula del contratto e l’avvio della cantierizzazione.

Il lotto 2 ha una lunghezza di circa 1,4 Km e comprende la realizzazione di due nuovi ponti e un nuovo svincolo in località Travigante, oltre alla viabilità secondarie per l’eliminazione degli accessi diretti sulla regionale.

Il valore dell’intervento è di circa euro 12,8 milioni di cui 11,5 mln finanziati con fondi FSC e 1,30 con risorse regionali.