Lavori in piazza Municipio a Napoli

Dall’8 giugno in vigore un dispositivo temporaneo di circolazione in via Santa Brigida, via Verdi e via Leoncavallo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Da lunedì 8 giugno sarà in vigore un dispositivo temporaneo di circolazione in via Santa Brigida, via Verdi e via Leoncavallo per consentire alla Società Metropolitana di Napoli spa di realizzare lavori di sistemazione di superficie in piazza Municipio.

Fino al 31 agosto nel tratto di via Santa Brigida compreso tra via Leoncavallo e via Vittorio Emanuele III sarà vietato il transito a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli dei residenti e di quelli autorizzati, che potranno percorrere detto tratto di strada a doppio senso di circolazione.

Sempre dall’8 giugno al 31 agosto sarà sospesa l’area pedonale di via Verdi nel tratto compreso tra via San Carlo e via Santa Brigida e sarà istituito il senso unico di circolazione in direzione di via Santa Brigida; in via Leoncavallo, nel tratto compreso tra piazza Municipio e via Santa Brigida, sarà istituito il senso unico di circolazione in direzione di via Santa Brigida.

In via Verdi, i veicoli provenienti da via San Carlo avranno l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti da via Santa Brigida e tutti i veicoli circolanti in via Verdi, eccetto quelli autorizzati, avranno l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Santa Brigida.

Maggiori informazioni su: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-via-s-brigida-via-verdi-e-via-leoncavallo-per-lavori/