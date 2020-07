Lavazza annuncia vincitore concorso artistico digitale TOward TOmorrow

Il contest, che rientra nella campagna TOward2030 What are you doing?, è ispirato ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 10 luglio con la proclamazione del vincitore si è conclusa la Finale di TOward TOmorrow, il concorso internazionale lanciato su Instagram e che rientra nella campagna Toward2030 What are you doing?.

Con un premio di 10.000 euro, il contest è nato per coinvolgere i creativi di tutto il mondo in un dialogo su Arte e Sostenibilità. Supportato dalla rivista americana Juxtapoz, l’organizzazione Arts Helps impegnata nel dibattito su Arte e SDGs – Sustainable Development Goals, e UN SDG Action Campaign, una speciale iniziativa delle Nazioni Unite a sostegno del movimento globale per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

La direttrice creativa Charlotte Pyatt, inoltre, ha coinvolto 17 ONG internazionali che utilizzano l’arte come strumento per attivare consapevolezza e sostegno alle tematiche di sostenibilità negli ambiti in cui operano.

Ad esser nominato vincitore, tra gli oltre 400 partecipanti, è stato Prickly Sauce, un artista residente nel Regno Unito e la cui opera è ispirata al SDG 16 ‘Pace, Giustizia e Istituzioni solide’.

Ha spiegato Rob Thomas – Prickly Sauce:

Le mani incatenate della giustizia afferrano saldamente le dita che rappresentano il simbolo della pace, unendole assieme come simbolo di istituzioni solide. La catena tesa sui lati rinforza questo messaggio. Un’immagine forte, che rappresenta visivamente il legame tra i due elementi e, fondamentalmente, la rilevanza degli stessi nella vita delle persone.

Ha commentato Francesca Lavazza:

Siamo entusiasti della proclamazione del vincitore di questa innovativa edizione di TOward2030. TOward2030 è un pluripremiato progetto culturale ideato dal Dipartimento Sostenibilità di Lavazza e realizzato nel 2018 / 2019 con la Città di Torino. L’emergenza Covid-19 ci ha costretti a rivedere i nostri progetti e a ridefinire come portare avanti la nostra mission in questo difficile momento, ed è per questo motivo che abbiamo lanciato TOward TOmorrow. Questa iniziativa offre non soltanto supporto economico agli artisti e valorizza gli sforzi delle ONG di tutto il mondo, ma fondamentalmente ci ha permesso di portare avanti la nostra missione di usare l’arte per creare consapevolezza circa gli obiettivi globali in modo che diventino ingaggianti e di impatto.

Il concorso, che ha permesso di affrontare in modo dinamico i problemi globali accentuati ancora di più dalla pandemia, si compone di due sezioni, over e under 18, per cui sono previsti due premi, per gli over €10.000,00 e €1.000,00 per gli under.

In linea con la strategia di Lavazza, ogni fase dell’iniziativa è stata realizzata per stimolare una discussione positiva e significativa sul rapporto tra l’Arte e il mondo, in continuità con il percorso inaugurato dalla campagna The New Humanity.

Una qualificata giuria internazionale di Ambasciatori dell’Arte e della Sostenibilità è stata nominata per selezionare l’artista vincitore: Francesca Lavazza, Lavazza Group, Evan Pricco, Juxtapoz Magazine, Martha Cooper, fotografa, Marina Ponti, UN SDG Action Campaign, e Wisam Salsaa, the Walled off Hotel, insieme a 17 ONG di tutto il mondo che hanno selezionato i 17 finalisti, 1 vincitore per ciascun SDG, e che utilizzano l’arte e la cultura come linguaggio universale per sensibilizzare sui temi CSR e sostenibilità.

Ha commentato Charlotte Pyatt, direttrice creativa della campagna TOward TOmorrow:

L’obiettivo era di incoraggiare gli artisti a considerare il loro lavoro attraverso il filtro dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Non abbiamo potuto realizzare nel 2020 il progetto nello spazio pubblico, e così ci siamo reinventati con un progetto online per avvicinare in modo positivo e significativo, anche durante l’emergenza Covid, le comunità artistiche e attive in ambito sostenibilità. Dei molti aspetti di cui sono orgogliosa, sono onorata e ispirata dalla fiducia, dall’energia e da quanto sia stato stimolante il lavoro delle incredibili 17 ONG con cui abbiamo collaborato. Questo è stato uno degli aspetti più impegnativi di questo progetto, ma certamente uno dei più gratificanti, che ha dimostrato dal punto di vista pratico e creativo come l’arte possa mobilitare le persone verso l’azione. Il livello di coinvolgimento e di sostegno che abbiamo ricevuto dagli artisti è stato travolgente, una vera celebrazione del potere trasformativo della cultura e della sua capacità di influenzare un cambiamento significativo nel mondo.

Giuria e lista 17 ONG