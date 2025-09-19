Latina, Righini: ‘La Regione c’è con determinazione e responsabilità’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Le parole e l’azione concreta del Presidente Francesco Rocca rappresentano una risposta ferma e decisa a una situazione gravissima che richiede il massimo impegno di tutte le istituzioni.

L’escalation di episodi criminali registrata a Latina nelle ultime settimane è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare.

La Regione Lazio c’è, con determinazione e responsabilità.

L’annuncio dell’installazione di 300 nuove telecamere e il rafforzamento della videosorveglianza sono misure concrete, immediate e necessarie.

Non si tratta solo di sicurezza urbana, ma di riaffermare il principio di legalità nei nostri territori e la volontà dello Stato di non arretrare di un passo davanti a chi tenta di imporre la logica del terrore.

Come Assessore al Bilancio garantisco il massimo impegno nel reperire e destinare tutte le risorse necessarie affinché queste misure possano essere attuate rapidamente ed efficacemente.

La sicurezza dei cittadini e la difesa dell’economia sana del nostro territorio non hanno prezzo: sono le basi su cui costruire sviluppo, fiducia e futuro.

Esprimo piena solidarietà alla comunità di Latina e alle istituzioni locali che stanno affrontando con coraggio questo momento difficile. Latina è una città fatta di donne e uomini onesti, che meritano protezione e serenità. La Regione è al loro fianco.