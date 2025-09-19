Latina, Palazzo: Grazie Presidente Rocca per immediato intervento

Palazzo: ‘Il messaggio è chiaro: Latina non verrà lasciata da sola’
Voglio ringraziare il Presidente Rocca per il suo impegno concreto a Latina.
L’installazione di 300 nuove telecamere è un passo importante per aumentare la sicurezza nella città. Il messaggio è chiaro: Latina non verrà lasciata da sola.
Esprimo la mia totale solidarietà al Sindaco Matilde Celentano in questo momento complesso.
Sono orgogliosa di far parte di questa Giunta che si impegna a continuare a lavorare per rendere Latina un posto più sicuro e tranquillo per i suoi cittadini.
Lo dichiara l’Assessore regionale Elena Palazzo.