Latina, nasce il Comitato ‘Salviamo Borgo Santa Maria’

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo oltre 40 giorni di silenzi e promesse le Attività Produttive di Borgo Santa Maria si riuniscono in un Comitato denominato ‘Salviamo Borgo Santa Maria’.

La situazione dopo un momento iniziale di passarelle e promesse ha visto gradualmente affievolire le luci dei riflettori.

Da qui la decisione di unirsi e creare un soggetto in grado di rappresentarli e di seguire in prima persona l’evolversi della situazione

Il Comitato appena nato conta già più di 100 partite IVA tra Commercianti, Artigiani, Agricoltori, PMI e Professionisti i quali hanno indicato all’unanimità Francesca Federici a rappresentarli.

I primi passaggi saranno quelli di sentire Astral per capire i tempi per un primo consolidamento in grado di togliere il Borgo dell’isolamento in cui oggi si trova.

La vita delle attività oltre naturalmente a quella di tutte le famiglie dipende proprio dalla riapertura al transito.

Il Presidente del comitato spontaneo Francesca Federici spiega:

Abbiamo già visto con i nostri occhi i tempi di chiusura di altri ponti nelle vicinanze il Borgo non può restare isolato per altri mesi, è il cordone onbellicale che lo collega al Capoluogo.

Il Comitato si è subito dotato di un Consiglio Direttivo che affiancherà il Presidente formato da Selicato Alessandro, Piccaro Ermanno, Immacolata Riccio, Maria Giovanna Giannantonio, Alessia Crivellaro e Cavaricci Maurizio.

Il Presidente continua:

Abbiamo avuto modo di far vedere i risultati delle indagini effettuate da ASTRAL con carotaggi sui pilastri del ponte dalle quali si evince in modo inequivocabile che l’incendio non ha interessato in alcun modo gli stessi e che la diminuzione della resistenza è da imputare al trascorrere degli anni per il calcestruzzo.