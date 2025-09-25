Latina, nasce il Comitato ‘Salviamo Borgo Santa Maria’

Per tutelare le attività produttive e i cittadini
Dopo oltre 40 giorni di silenzi e promesse le Attività Produttive di Borgo Santa Maria si riuniscono in un Comitato denominato ‘Salviamo Borgo Santa Maria’.
La situazione dopo un momento iniziale di passarelle e promesse ha visto gradualmente affievolire le luci dei riflettori.
Da qui la decisione di unirsi e creare un soggetto in grado di rappresentarli e di seguire in prima persona l’evolversi della situazione
Il Comitato appena nato conta già più di 100 partite IVA tra Commercianti, Artigiani, Agricoltori, PMI e Professionisti i quali hanno indicato all’unanimità Francesca Federici a rappresentarli.
I primi passaggi saranno quelli di sentire Astral per capire i tempi per un primo consolidamento in grado di togliere il Borgo dell’isolamento in cui oggi si trova.
La vita delle attività oltre naturalmente a quella di tutte le famiglie dipende proprio dalla riapertura al transito.
Il Presidente del comitato spontaneo Francesca Federici spiega:
Abbiamo già visto con i nostri occhi i tempi di chiusura di altri ponti nelle vicinanze il Borgo non può restare isolato per altri mesi, è il cordone onbellicale che lo collega al Capoluogo.
Il Comitato si è subito dotato di un Consiglio Direttivo che affiancherà il Presidente formato da Selicato Alessandro, Piccaro Ermanno, Immacolata Riccio, Maria Giovanna Giannantonio, Alessia Crivellaro e Cavaricci Maurizio.
Il Presidente continua:
Abbiamo avuto modo di far vedere i risultati delle indagini effettuate da ASTRAL con carotaggi sui pilastri del ponte dalle quali si evince in modo inequivocabile che l’incendio non ha interessato in alcun modo gli stessi e che la diminuzione della resistenza è da imputare al trascorrere degli anni per il calcestruzzo.
Lo stesso presidente si avvarrà della collaborazione di un Portavoce che è stato individuato nella persona di Gabriele Tullio per le proprie capacità ed esperienza nel mondo delle Imprese.
Tullio ha dichiarato:
Sono felice di poter portare il mio contributo in questo difficile momento per il Borgo, in primis perché ho la mia azienda in questo territorio e poi perché non dobbiamo permettere a nessuno di far morire questa parte bellissima del nostro territorio.