Latina, Ghera: Certo correttezza mio operato e della Regione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Come purtroppo spesso capita in Italia ho appreso dai giornali di essere coinvolto nell’inchiesta di Latina.

Non avendo letto le carte che mi riguarderebbero, cosa che dovrebbe avvenire in un Paese civile e democratico, posso al momento dichiarare di essere assolutamente certo della totale correttezza del mio operato e di quello della Regione Lazio.

Sono a disposizione della Magistratura, verso la quale nutro rispetto e fiducia, per eventuali chiarimenti.