Latina: al via la prima edizione de ‘Il Teatro in Città’

Debutta a Latina, presso il Teatro Santa Maria Goretti, la prima edizione de ‘Il Teatro in Città’, il nuovo festival dedicato al teatro amatoriale in programma dal 28 febbraio al 9 maggio 2026.

Presso il teatro sito in viale XVIII dicembre 21 a Latina si terrà una rassegna che celebrerà la passione, la creatività e l’impegno delle compagnie non professioniste, valorizzando il teatro come strumento di espressione culturale e aggregazione sociale.

L’iniziativa, realizzata da APS Cantiere dell’Arte in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale ‘I SognAttori’, prevede la partecipazione di diverse compagnie teatrali che porteranno in scena spettacoli di vario genere: dalla commedia al teatro contemporaneo, passando per il teatro classico e di ricerca.

Un cartellone ricco e variegato, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Giovanni Iovine, Direttore artistico della rassegna, evidenzia:

La rassegna nasce con l’obiettivo di dare spazio al teatro amatoriale, una realtà viva e fondamentale per il tessuto culturale del nostro territorio e, naturalmente, per celebrare e promuovere l’arte.

Il teatro è un linguaggio universale, capace di oltrepassare barriere culturali e sociali e di arricchire persone di ogni età e condizione. È l’unica arte che non si fruisce a livello individuale, ma che richiede e stimola la partecipazione.