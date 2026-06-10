L’ASPMI rinnova Segreteria e Direttivo regionale in Campania

Eletti i nuovi organismi territoriali

Riceviamo e pubblichiamo.

L’ASPMI Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari comunica che il 28 maggio 2026, in conformità al proprio Statuto e a quanto previsto dall’articolo 1477-ter del Decreto Legislativo n. 66 del 2010, si è svolto il Congresso Regionale della Campania per il rinnovo delle cariche territoriali dell’Associazione.

Al termine delle operazioni congressuali sono stati eletti:

• Generale di Brigata (aus.) Domenico Esposito, Presidente Regionale;

• 1° Graduato Tommaso Lippiello, Segretario Regionale;

• 1° Graduato Anna Scarpato, Segretario Regionale Aggiunto.

La Campania rappresenta una delle realtà più importanti per ASPMI, sia per numero di iscritti sia per la significativa presenza del personale militare sul territorio. Il rinnovo degli organismi regionali costituisce un passaggio strategico nel percorso di crescita dell’Associazione, finalizzato a rafforzare ulteriormente la vicinanza agli iscritti e l’efficacia dell’azione di tutela e rappresentanza.

Negli ultimi anni ASPMI ha promosso in Campania numerose iniziative a favore del personale militare, tra cui il ricorso relativo alla vicenda della sede di Persano per il riconoscimento della condizione di sede disagiata.

Un impegno che proseguirà con rinnovata determinazione grazie al lavoro della nuova Segreteria e del nuovo Direttivo regionale.

Il nuovo Direttivo regionale risulta così composto:

• Generale di Brigata (aus.) Domenico Esposito – Comando Territoriale Nazionale;

• Sergente Maggiore Milko Meccariello – Stato Maggiore dell’Esercito;

• Graduato Aiutante Giuseppe Marrazzo – Comando Territoriale Sud;

• Graduato Aiutante Davide Milone – Comando Territoriale Sud;

• 1° Graduato Michele Cioppa – Comando Divisione “Acqui”;

• 1° Graduato Salvatore Palmieri – Comando Divisione “Acqui”;

• 1° Graduato Gianluca Papa – 8° Reggimento Bersaglieri;

• 1° Graduato Anna Scarpato – Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°);

• 1° Graduato Tommaso Lippiello – 8° Reggimento Bersaglieri.

Il nuovo Segretario Regionale della Campania, 1° Graduato Tommaso Lippiello, ha dichiarato:

Dall’assistenza fiscale alla tutela legale, ASPMI mette a disposizione dei propri iscritti servizi concreti e qualificati. Tuttavia, la ragione più importante per aderire alla nostra Associazione resta il potere di rappresentanza che ci consente di portare la voce dei militari ai tavoli istituzionali e contribuire al miglioramento delle condizioni del personale.

Il ruolo del sindacato militare continua infatti a essere centrale nel garantire ascolto e rappresentanza alle esigenze del personale delle Forze Armate.

ASPMI è attualmente impegnata anche nel confronto relativo al rinnovo contrattuale per il triennio 2025/2027, con il Segretario Generale Francesco Gentile impegnato a sostenere il riconoscimento di incrementi retributivi adeguati e l’introduzione di nuovi istituti normativi a tutela dei diritti dei militari.

Il Presidente Regionale Generale di Brigata (aus.), Domenico Esposito, ha dichiarato:

Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’importanza che la Campania riveste per ASPMI. Lavoreremo per rafforzare ulteriormente la presenza dell’Associazione sul territorio, ascoltare le esigenze dei colleghi e garantire una rappresentanza sempre più efficace, concreta e vicina al personale militare. La tutela dei diritti, il dialogo costante con gli iscritti e la valorizzazione della professionalità dei militari saranno i punti cardine del nostro mandato.

Con il rinnovo della Segreteria e del Direttivo Regionale della Campania, ASPMI conferma la volontà di proseguire nel proprio percorso di crescita, consolidando la presenza nei territori e rafforzando il rapporto diretto con gli iscritti.

Per iscriversi ad ASPMI è possibile visitare il sito ufficiale www.aspmilitari.it oppure scrivere all’indirizzo info@aspmilitari.it.