‘L’arte della truffa’ al Teatro Cilea

In scena a Napoli dall’11 al 30 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Dall’11 al 30 dicembre, per quindici appuntamenti, il Teatro Cilea di Napoli ospita Biagio Izzo nella sua nuova commedia brillante ‘L’arte della truffa’.

Scritta dai noti autori Toni e Augusto Fornari, che ne curano anche la regia, questa produzione promette di intrattenere il pubblico con un mix di momenti paradossali, comici ed emozionanti.

La trama ruota attorno a Gianmario, interpretato da Biagio Izzo, un integerrimo uomo d’affari la cui vita viene stravolta dall’arrivo in casa del cognato Francesco, un noto truffatore.

Costretti a ospitarlo per permettergli di scontare gli arresti domiciliari, Gianmario e sua moglie Stefania si trovano a fronteggiare una situazione delicata.

La preoccupazione di Gianmario per la reputazione che ha costruito tra alti prelati del Vaticano, per cui lavora, si scontra con la necessità di fare affidamento sulle ‘arti’ del cognato, le cui regole, sempre criticate, si rivelano ora indispensabili per salvaguardare il suo prestigio.

‘L’arte della truffa’ non è solo una commedia divertente, ma affronta anche tematiche profonde legate alle relazioni familiari e alla moralità, invitando il pubblico a riflettere sulle sfide e le ambiguità della vita moderna.

Con un cast di talentuosi attori, tra cui Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale, lo spettacolo si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti del teatro.

Le scene, curate da Massimo Comune, e il disegno luci di Luigi Raia, contribuiranno a creare un’atmosfera coinvolgente, mentre le musiche del Gruppo SMP e i costumi di Federica Calabrese arricchiranno ulteriormente l’esperienza dello spettatore.

La produzione esecutiva è affidata a Giacomo Monda.

Questo spettacolo è programmato per vivere un Natale diverso, all’insegna del divertimento e della riflessione, con Biagio Izzo al Teatro Cilea.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online al seguente link:

https://teatrocilea.it/spettacoli/biagio-izzo-arte-della-truffa/

mercoledì 11 dicembre ore 21:00 Platea 35,00 € Galleria 30,00 €

giovedì 12 dicembre ore 21:00 Platea 35,00 € Galleria € 30,00 €

venerdì 13 dicembre ore 21:00 Platea 38,00 € Galleria 34,00 €

sabato 14 dicembre ore 21:00 Platea 38,00 € Galleria 34,00 €

domenica 15 dicembre ore 18:00 Platea 38,00 € Galleria 34,00 €

mercoledì 18 dicembre ore 21:00 Platea 35,00 € Galleria 30,00 €

giovedì 19 dicembre ore 21:00 Platea 35,00 € Galleria 30,00 €

venerdì 20 dicembre ore 21:00 Platea 38,00 € Galleria 34,00 €

sabato 21 dicembre ore 21:00 Platea 38,00 € Galleria 34,00 €

domenica 22 dicembre ore 18:00 Platea 38,00 € Galleria 34,00 €

mercoledì 25 dicembre ore 21:00 Platea 38,00 € Galleria 34,00 €

giovedì 26 dicembre ore 21:00 Platea 38,00 € Galleria 34,00 €

venerdì 27 dicembre ore 21:00 Platea 38,00 € Galleria 34,00 €

sabato 28 dicembre ore 21:00 Platea 38,00 € Galleria 34,00 €

domenica 29 dicembre ore 18:00 Platea 38,00 € Galleria 34,00 €

lunedì 30 dicembre ore 21:00 Platea 38,00 € Galleria 34,00 €

Info botteghino del teatro dal lunedì al sabato ore 10:00 – 13:30 / 16:30 – 20:00.

In programma al Cilea anche: Benedetto Casillo, dal 30 gennaio, Carlo Buccirosso, dal 13 febbraio, concerto degli Avion Travel, dal 20 febbraio, Maurizio Casagrande, dal 6 marzo, Ghiri Gori – I Ragazzi della Cilea Academy, dal 10 aprile, Paolo Caiazzo, dal 24 aprile.