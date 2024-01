‘L’Arte della Mediazione’: avvocati ed esperti mediatori a Riardo (CE)

Appuntamento il 27 gennaio al Kairos Art Mixology

Si svolgerà domani, 27 gennaio, dalle 14:30 alle 17:30 presso il Kairos Art Mixology, sito in via Ugo Foscolo n. 1, a Riardo (CE), la tavola rotonda ‘L’Arte della Mediazione’, iniziativa della sezione di Santa Maria Capua Vetere (CE) dell’Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione, UNAM, recentemente costituita.

L’evento

All’iniziativa interverranno Vincenzo Di Lauro, Dirigente scolastico dell’ITC ‘Falcone e Borsellino’ di Pietramelara, che tratterà della mediazione scolastica, Ermano Di Sandro, architetto e critico d’arte, che parlerà dell’arte della mediazione attraverso l’immagine dell’arte, l’avvocatessa Concetta Coletta, che si concentrerà sul tema proprio della mediazione, e la consulente del lavoro Carmen Pellegrino, che si occuperà di conciliazione in materia di lavoro.

I saluti iniziali saranno tenuti Presidente nazionale UNAM, l’avvocato Mauro Carlo Bonini, e dalle socie fondatrici della sezione UNAM sammaritana, le avvocatesse Fabiola Astarita, Luciana Teresa Basilica, Anna Di Mauro e Tiziana Tartaro.

Introduce e modera la responsabile e socia fondatrice della sezione UNAM, Giuseppina Cupolino.

Conclude Camillo Irace, avvocato penalista e docente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.

L’UNAM

Spiega la responsabile Cupolino: