‘L’Arte della Felicità 6 emozioni per pianoforte’ concertTalk di Fresa

L’artista si esibirà al Teatro Trianon Viviani di Napoli il 13 dicembre

‘L’arte della Felicità 6 emozioni per pianoforte’ lo spettacolo di musica, filosofia e cinema del musicista e compositore Antonio Fresa sarà al Trianon Viviani venerdì 13 dicembre alle 20:30 per il ciclo ‘Pietre Miliari – incontri di letteratura e musica’ organizzato in partnership con il Premio Napoli.

Sul palco oltre al musicista ci saranno come special guests della serata: Raiz, Alessandra Sorrentino e Stefano Jorio.

‘L’arte della Felicità 6 emozioni per pianoforte’ è un concertTalk, interamente dedicato al mondo delle emozioni, che ha ricevuto in tour per l’Italia, un grande riscontro da parte del pubblico, grazie alla capacità dell’artista – da solo sul palco con il suo pianoforte a parlare delle 6 emozioni: Amore, Rabbia, Orgoglio, Felicità, Paura e Tristezza – in grado di coinvolgere gli spettatori in una sorta di ‘conversazione intima’ e ‘viaggio profondo’ per ricostruire le delicate connessioni legate all’educazione emotiva.

Il 13 dicembre al Trianon Viviani – di cui si ringrazia la direzione del Teatro – Fresa intende offrire, attraverso il suo contributo artistico, ad educatori genitori e agli stessi giovani, un piccolo e personale spunto di riflessione, che possa poi diventare un potenziale strumento a loro disposizione, utile ad esplorare e comprendere il complesso mondo emozionale giovanile.

A tale proposito e in occasione dello spettacolo al Trianon, si è tenuto venerdì scorso 6 dicembre, al Suor Orsola Benincasa, un interessante talk/laboratorio di Antonio Fresa con gli studenti del Master di Teatro, pedagogia e didattica del Suor Orsola Benincasa, organizzato in collaborazione con il Trianon Viviani, proprio sull’esplorazione artistica della complessità emozionale.

Il laboratorio è stato molto apprezzato dai giovani studenti del master che hanno partecipato attivamente alle esperienze, aneddoti e ai momenti musicali dedicati alle emozioni dell’artista.

Antonio Fresa, musicista e compositore:

Desidero ringraziare il Trianon Viviani. Portare ‘L’Arte della Felicità 6 emozioni per pianoforte’ in questo teatro ed in questo contesto, per me è motivo di grande orgoglio e felicità. È un format che consiste in un viaggio musicale all’interno delle emozioni dell’animo umano. Lo spettatore verrà coinvolto in un dialogo interiore ed intimo fatto di musica, parole, esperienze e riflessioni, in cui le emozioni e la musica saranno le vere protagoniste. È davvero bello poter lavorare sulle emozioni ma bisogna capire, e mi rivolgo soprattutto ai giovani, di quanto sia importante riconoscerle per poi viverle e trasformarle in strumenti di crescita personale e creativa. Mi piace pensare che questo spettacolo possa dare un piccolo contributo, uno spunto di riflessione ed esplorazione sulla complessità dell’animo umano che spesso rimane inesplorato.

‘L’Arte della Felicità 6 emozioni per pianoforte’

Uno spettacolo di musica, filosofia e cinema. Antonio Fresa pianista, compositore e direttore d’orchestra, autore della colonna sonora originale del film in animazione e della docuserie Rai ‘L’Arte della Felicità’, accompagna gli spettatori con la musica e le parole in un viaggio attraverso le 6 emozioni di base della psiche umana.

Amore, Rabbia, Orgoglio, Felicità, Paura e Tristezza, sono riportati nel concerto come spazi verbali e sonori, in cui ricostruire le connessioni della nostra educazione emotiva. Un viaggio dentro l’animo umano, per esplorare gli stati fondanti della nostra esistenza, delle nostre scelte e della nostra visione del mondo.

Una vera e propria immersione emotiva, musicale e filosofica che mette in relazione la complessità dell’animo umano con l’immediatezza delle nostre emozioni.

Fresa attraverso note, aneddoti e citazioni ci svela il pensiero che ha accompagnato la lettura delle sei emozioni, così da consegnarle al pubblico, con l’intento di riconnettersi a ciò che di più profondo e puro custodiamo fin da bambini.

La docuserie ‘L’Arte della Felicità’ è andata in onda su Rai 3 ed è disponibile anche su RaiPlay.”

Fresa ha composto la colonna sonora di ‘L’arte della Felicità’, docuserie prodotta da Rai 3 in cui si esplorano le 6 emozioni di base della psiche umana da cui è tratto lo spettacolo.