L’arpista Valerio Lisci al Teatro Savoia

In concerto il 16 dicembre a Campobasso

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 16 dicembre alle ore 18:30 al Teatro Savoia si terrà il concerto dell’arpista Valerio Lisci, Premio International Harp Competition Seoul.

Il musicista piemontese si esibirà in un programma che spazia da Caramiello a Mozart, da Poenitz a Britten, da Fauré ad Albéniz fino a Liszt e Smetana.

Ad aprire il concerto di Valerio Lisci, saliranno sul palco del Savoia, gli allievi del Liceo Statale Galanti di Campobasso: Miriam Baranello, violino, Vanessa D’Agata, violino, Michele Apollonio, pianoforte.

Il trio è stato selezionato, insieme ad altri studenti meritevoli, da una giuria presieduta dal direttore artistico dell’Associazione Amici della Musica, Antonella De Angelis.

Valerio Lisci si è diplomato al Conservatorio di Torino con il massimo dei voti sotto la guida di Gabriella Bosio continuando i suoi studi a Losanna, dove ha conseguito due master con Letizia Belmondo.

L’Haute École de Musique de Lausanne gli ha conferito un premio speciale per il suo talento durante la cerimonia dei diplomi. Valerio ha partecipato a numerosi concorsi internazionali, quasi sempre aggiudicandosi il primo premio. Nel 2012 Primo Premio al Concorso Internazionale Città di Cagliari, nel 2016 Primo Premio al Concorso Internazionale Suoni d’Arpa a Saluzzo, nel 2018 vince il Primo Premio sia a Seoul, al Korea International Harp Competition, che a Vienna, Reinl Stiftung Foundation Competition. Infine, nel 2019 si aggiudica la medaglia d’argento, Secondo Premio, all’11th USA International Harp Competition.

In quest’occasione vince anche il premio speciale per la migliore esecuzione di un brano contemporaneo. Tre fondazioni hanno riconosciuto a Valerio il Primo Premio e lo hanno finanziato e promosso: nel 2014 la Fondazione CRT di Torino, nel 2017 la Kiefer Hablitzel di Berna e nel 2018 la Schenk di Zofingen. Valerio si esibisce come solista in Europa, Stati Uniti e in Korea.

Alcuni festival ai quali ha partecipato sono il Menuhin Festival in Gstaad, il Korea Harp Festival in Seoul, l’O/Modernt Festival in Stoccolma, il Musikdorf in Ernen, Arpa Plus in Saragozza, il Mizmorim Festival in Basilea, Incontri Musicali a Milano.

Tra le più importanti performance si ricordano da giovanissimo le Danze di Debussy a Torino con la Camerata Ducale, il Concerto di R. Gliere a Zofingen con l’Argovia Philharmonic e il Concerto di Aranjuez di J. Rodrigo a Losanna con l’Orchestra da Camera di Losanna.

Valerio ha il desiderio di allargare il repertorio dell’arpa e si dedica alla composizione di brani originali e trascrizioni per il suo strumento. Dal 2017 è Docente di arpa alla Scuola di Alto Perfezionamento diSaluzzo, sede del festival d’arpa ‘Suoni d’Arpa’ di cui è anche membro del Comitato Artistico, e dal 2019 è Docente di arpa e musica da camera al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone.