L’aria in parole semplici: È migliorata l’aria in Lombardia? Ep. Extra

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa di ARPA Lombardia.

Il responsabile della struttura ‘Aria e Supporto Political Decision Maker’ di ARPA Lombardia, Guido Lanzani, spiega:

La qualità dell’aria oggi è sicuramente migliore di quella che respiravamo 20 anni fa ma anche 10 o 5 anni fa. Alcune sostanze ormai quasi non riusciamo più a misurarle.

L’obiettivo però è ancora molto ambizioso perché dobbiamo riuscire ad arrivare a rispettare i limiti che la nuova Direttiva ci impone, ma soprattutto dobbiamo avvicinarci ai valori che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci indica come sani.

È veramente una sfida difficile perché le concentrazioni sono veramente molto più basse per alcune sostanze di quelle che rileviamo oggi anche a causa della nostra situazione, essendo il nostro territorio chiuso dalle alpi e dagli appennini, ci rende più difficile diminuire le concentrazioni degli inquinanti.

In più man mano che la conoscenza si evolve approfondiamo l’importanza di una serie di sostanze o di indicatori che prima non conoscevamo neanche. Se volete saperne di più su queste sostanze seguiteci nella prossima stagione.