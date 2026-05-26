‘L’aria in parole semplici’: che cos’è l’ozono – Ep. 5

L’iniziativa s’inserisce nelle attività di informazione e divulgazione istituzionale di ARPA Lombardia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa di ARPA Lombardia.

È dedicata all’ozono la quinta intervista della serie ‘L’aria in parole semplici’ sui canali social dell’Agenzia – YouTube, Instagram, Facebook e LinkedIn – dopo il ciclo dedicato all’elettromagnetismo, sempre a cura dalla struttura ufficio Stampa, Comunicazione Aziendale e URPdi ARPA Lombardia.

C’è un inquinante che non viene emesso, ma si crea. Volete sapere di cosa stiamo parlando?

Silvia Luciani, della struttura Aria e Supporto Political Decision Maker di ARPA Lombardia, spiega:

Stiamo parlando dell’ozono, che è un gas e un inquinante che si trova in atmosfera e si forma in presenza di radiazione solare. Proprio adesso che si sta avvicinando la stagione estiva, infatti, è importante parlarne, in quanto le concentrazioni aumentano.

Come si forma?

Luciani risponde:

Si forma da trasformazioni chimiche che coinvolgono altre sostanze già presenti in atmosfera, che sono gli ossidi di azoto, che provengono, ad esempio, dal traffico, ma anche da composti che invece vengono dall’uso e dalla produzione di solventi, ma anche dalla vegetazione e dalle foreste. La situazione in Lombardia è che, praticamente, le Alpi e gli Appennini favoriscono la formazione, ma anche l’accumulo, in quanto creano una situazione stagnante. Se volete sapere una curiosità l’ozono è un inquinante solamente nella parte di atmosfera in cui viviamo e respiriamo. Invece, a livelli elevati di altitudine, e sopra i 15 chilometri, in realtà crea una fascia tutto intorno al nostro pianeta che ci protegge proprio dalla radiazione solare, assorbendo le radiazioni ultraviolette.

Continuate a seguirci, visto l’interesse, con l’aria non abbiamo finito: è in programma la prossima settimana un contenuto extra.