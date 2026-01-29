Largo Maradona, Comune Napoli approva il progetto

Lo spazio ai Quartieri Spagnoli diventa area pubblica attrezzata

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta comunale di Napoli, su proposta della Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica Laura Lieto, ha infatti approvato il progetto per la realizzazione di un’attrezzatura di quartiere d uso pubblico.

L’intervento interesserà l’area scoperta di circa 197 mq situata all’angolo tra via Emanuele De Deo e vico Concordia, nota appunto come ‘Largo Maradona’ per la presenza del celebre murale dedicato al campione argentino.

L’area sarà completamente riqualificata grazie a un’iniziativa privata assoggettata a uso pubblico. Il progetto prevede il superamento delle barriere architettoniche attraverso una nuova pavimentazione uniforme in pietra lavica e l’installazione di arredi urbani, tra cui panchine, fioriere, pergolati ombreggianti e chioschi amovibili.

Saranno inoltre effettuati interventi di ripristino dei muri perimetrali e del cancello storico, oltre all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione.

L’accordo nello specifico prevede: accesso libero e gratuito per tutti i cittadini per l’intera giornata; gestione e manutenzione – pulizia, custodia e utenze – a totale carico dei privati proponenti, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale; uso pubblico perpetuo, garantendo al quartiere un nuovo polmone sociale regolamentato in modo analogo ai parchi pubblici cittadini.

Il provvedimento ha ricevuto i pareri favorevoli della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e di tutti i servizi tecnici comunali competenti. Una volta ultimati i lavori, la Municipalità 2 avrà il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi della convenzione e di collaborare alla definizione delle attività sociali e culturali che potranno essere ospitate nello spazio.

Per il Sindaco Manfredi:

Con questa delibera restituiamo ordine a un luogo diventato iconico: la riqualificazione di Largo Maradona non è solo un atto urbanistico, ma un segnale di attenzione verso la vivibilità dei Quartieri Spagnoli. Trasformiamo un’area privata in uno spazio collettivo curato e sicuro, dove l’identità popolare di Napoli incontra una gestione moderna e rispettosa del decoro urbano.

Il Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Laura Lieto:

Questo intervento rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Attraverso lo strumento della convenzione, recuperiamo un vuoto urbano che per decenni è rimasto irrisolto, dotandolo di arredi, zone d’ombra e accessibilità totale. È un tassello fondamentale della nostra strategia per Napoli: rigenerare i micro-spazi del centro storico per migliorare la qualità della vita quotidiana dei residenti.

L’Assessore al Turismo, Teresa Armato: