‘Lapis – Racconti dal grembo di Napoli’ torna al Lapis Museum

Un viaggio nel sottosuolo partenopeo tra storia e teatro

Sabato 7 marzo, dalle ore 18:30, è in programma la visita teatralizzata, firmata NarteA, ‘Lapis – Racconti dal grembo di Napoli’.

L’evento, che si terrà presso il Lapis Museum, piazzetta Pietrasanta 17 – 18, nel cuore della città, offrirà ai partecipanti un’esperienza unica, unendo storia, leggende popolari e il fascino del teatro in un percorso immersivo.

La visita, guidata da Matteo Borriello, esplorerà i sotterranei della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, passando attraverso la cripta e altri ambienti nascosti che raccontano secoli di storia partenopea.

Il percorso sarà animato dalle pièce teatrali scritte da Febo Quercia e interpretate dagli attori Mario Di Fonzo, Valeria Frallicciardi e Irene Grasso.

Al termine dell’evento, è previsto un aperitivo con degustazione di vino, offrendo un’occasione di condivisione e relax per tutti i partecipanti.

Il costo del biglietto è di € 20 per gli adulti, mentre il prezzo ridotto di € 14 è riservato ai ragazzi dai 7 ai 15 anni. I bambini fino a 6 anni partecipano gratuitamente.

I biglietti sono acquistabili solo online al link: https://www.nartea.com/prodotto/lapis-racconti-dal-grembo-di-napoli/.

Per informazioni: 339-7020849 o 333-3152415.

Il percorso, che parte dalla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, si snoda tra luoghi straordinari, raccontando la fondazione della chiesa sui resti del tempio di Diana nel 533 d.C. da parte del Vescovo Pomponio.

Tra leggende popolari, come quella del diavolo sotto le sembianze di un maiale, e storie di guerre passate, i partecipanti saranno guidati nel cuore della Napoli sotterranea, passando attraverso l’antico acquedotto romano e uno dei rifugi antiaerei costruiti durante la Seconda Guerra Mondiale.

La pietra tufacea, simbolo della città, sarà protagonista di un racconto che intreccia la storia della pietra fondativa della basilica, la Pietrasanta, con le leggende delle janare e gli eventi storici che hanno segnato il destino della città.

Febo Quercia, autore delle pièce teatrali che animeranno l’evento, racconta così la sua visione del progetto:

Il tufo è la materia che ha plasmato Napoli nel corso dei secoli, e con essa le sue storie, le sue leggende, i suoi segreti. In questo viaggio, ogni angolo del sottosuolo partenopeo ci parla di un passato che è ancora vivo sotto i nostri piedi. L’intento è di far rivivere la Napoli che è stata, tra luce e ombra, tra passato e presente, in un’esperienza che coinvolge i sensi e l’immaginazione.

‘Lapis – Racconti dal grembo di Napoli’ non è solo un viaggio nella storia, ma anche un incontro con le anime che, come il tufo, custodiscono le memorie di una città che non smette mai di raccontarsi.